Vereadora recebe alta após 9 dias internada com pneumonia bacteriana

Após passar nove dias internada, a vereadora de Goiânia Luciula do Recanto (PSD) recebeu alta nesta terça-feira (5). Emocionada, ela foi recebida na saída do hospital com as homenagens e abraços de familiares, amigos e apoiadores. Confira o momento no vídeo acima.

"Sua equipe, amigos, família e todos que admiram seu trabalho estão felizes com a sua alta”, disse uma publicação nas redes sociais da vereadora.

Os apoiadores a receberam segurando balões amarelos e cartazes que diziam: “Você é importante para nós” e “Você venceu”. Eles ainda vestiam camisetas da ONG Recanto Anjos Peludos, fundada pela vereadora, que é ativamente defensora da causa animal.

A vereadora foi diagnosticada com leptospirose e internada na UTI no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, na segunda-feira (26), quando foi transferida do hospital Encore, em Aparecida de Goiânia. Ela foi extubada na última sexta (1º), e fez até uma chamada de vídeo com amigos de dentro da UTI.

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira e pode ser transmitida para humanos através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados, como ratos, cães e porcos. Segundo a assessoria da vereadora, Luciula procurou ajuda médica porque sentiu falta de ar.

Carreira política

Luciula do Recanto foi eleita vereadora em Goiânia para o período 2021 a 2024, com 5.982 votos. Com 49 anos, a parlamentar também é ativista na causa animal há mais de 30 anos e fundadora da ONG Recanto Anjos Peludos.