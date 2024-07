Vereadores de Anápolis aprovam aumento de quase 40% para os próprios salários

Os vereadores de Anápolis, a 55 km de Goiânia, aprovaram um aumento de quase 40% para os próprios salários durante uma sessão extraordinária realizada na quinta-feira (4). Também foi aprovado o reajuste nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis disse que o projeto partiu de iniciativa da própria Câmara Municipal e que “o texto tem impacto a partir do próximo ano, já no período de outra gestão”.

O jornal entrou em contato com a Câmara Municipal de Anápolis, por e-mail e ligações, para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

De acordo com o Projeto de Lei, que deve ser sancionado pelo prefeito da cidade, a partir de janeiro 2025, os salários dos vereadores passam de R$ 14.240,59 para R$ 19.803,83. O salário do prefeito passa de R$ 29,8 mil para R$ 33.006,39, do vice-prefeito de R$ 22.383 para R$ 24.754,79 e dos secretários de R$ 17.907,13 para R$ 19.803,83.