Vestibulares de inverno: confira 5 dicas de preparação

Para muitos, o mês de julho representa tranquilidade, com famílias se preparando para períodos de viagem, passeios e descanso durante o recesso escolar. Para os vestibulandos e concurseiros, porém, o calendário sinaliza uma contagem regressiva: seis meses já se passaram, enquanto as provas, o Enem e os vestibulares estão cada vez mais próximos.

Os últimos dois anos escolares ainda se destacam pelas consequências da pandemia, que afetou emocionalmente os estudantes e mudou a rotina em salas de aula em todo o País. “Esse cenário completo é uma bomba de ansiedade para os vestibulandos. Por isso, é muito importante um equilíbrio”, ressalta o professor André Freitas.

O Unicef avaliou o impacto da pandemia na saúde mental de brasileiros. Segundo a pesquisa, três em cada dez jovens de 15 a 19 anos relataram sintomas de ansiedade. Levando em consideração a necessidade de autocuidado, Freitas elencou algumas atividades para colocar em prática nas férias sem sobrecarregar.

A DIVERSÃO NÃO É INIMIGA DO APRENDIZADO

Muitas vezes, o lazer cultural pode ser mais eficaz do que outros métodos de estudo mais monótonos frequentemente utilizados no dia a dia. Aproveite o tempo para visitar um museu, ir ao cinema ou apreciar um show. Imagine que interessante seria aprender sobre história da arte vendo a obra ali, de perto, ou ver um cantor fazer críticas sociais contemporâneas por meio da música. Tudo isso é uma forma de estudo também.



LIVROS, FILMES E SÉRIES COMO REPERTÓRIO

Com uma rotina mais flexível, os estudantes podem utilizar as férias para colocar as leituras obrigatórias em dia. Mas o gerente também sugere livros que não estejam relacionados às provas, como histórias de aventura, romance, ficção, entre outros. Ao ler, os jovens estimulam a criatividade, ampliam o vocabulário e aprendem a organizar melhor as informações de forma coesa. Tudo isso, é exigido durante uma redação, por exemplo. Freitas destaca que as plataformas de streaming também podem ser ótimas amigas. Filmes e séries que envolvam fatos históricos e críticas sociais são fontes alternativas para adquirir repertório histórico-cultural.



SAÚDE FÍSICA E MENTAL TAMBÉM FAZEM PARTE DA PREPARAÇÃO

Manter uma rotina saudável, com boa alimentação e exercícios, também faz parte da preparação para os vestibulares. Ao negligenciar

essa parte e exagerar nos estudos, os vestibulandos podem acabar chegando às vésperas da prova sem condições físicas de suportar o desafio. Isso vale para questões emocionais e mentais também. O especialista sugere que os jovens utilizem o tempo para organizar as matérias a longo prazo, para quando as férias acabarem, incluindo no cronograma exercícios, simulados e leituras mais densas para o futuro. Ao invés de tentar uma rotina de revisões insustentável e frustrante, como muitos costumam fazer, o planejamento costuma ser mais eficaz. Assim, quando o estudante voltar à rotina escolar, estará pronto para seguir uma agenda organizada, sem desespero ou sensação de culpa.