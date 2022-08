Viaduto da T-63 só deve ser liberado no dia 21 de agosto

A liberação da parte superior do viaduto da Avenida T-63, que estava prevista para esta quarta-feira (10) foi adiada para o próximo dia 21 de agosto. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) afirmou que o viaduto está passando por recomposição de dois pilares e que só será liberado após verificação da segurança plena. Com isso, a previsão é de 12 dias de obras.

A secretaria explicou que os técnicos retiram camada de recobrimento e fazem recomposição com argamassa de alta resistência, cuja espessura varia entre 2 cm e 3 cm. Relata ainda que pelo dados obtidos não houve problema estrutural. De forma prática, explicou que a aplicação da argamassa acontece em pequenas camadas e que é preciso um tempo de “cura” de cada etapa de até dois dias para movimentar a forma para a etapa seguinte.

“Esse trabalho é feito em cada pilar, que tem cerca de 11 metros quadrados de forma. É uma ação que demanda mais tempo. Ao ser finalizado todo esse processo de retirada de placas e aplicação da argamassa, será emitido o laudo de segurança técnica, para que o tráfego da parte superior do viaduto possa ser liberado com absoluta segurança. Trata-se de um trabalho muito técnico, delicado e que envolve tempo. A Seinfra pede um pouco mais de paciência para a população. O cuidadoso procedimento é para garantir a plena segurança de todos os que utilizam o complexo”, explicou em nota.

O incêndio

O complexo do Viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento das avenidas T-63 e 85, sofreu um incêndio nas placas de revestimento arquitetônico, em 15 de julho. Baltazar Campos David, de 41 anos, foi preso por atear fogo de forma acidental no viaduto. Na madrugada de sexta-feira (15), o dependente químico estava no local fazendo uso de substâncias ilícitas e ao tentar pegar uma pedra de crack que caiu em um vão da estrutura metálica do viaduto e não ter conseguido porque o local estava escuro, ele pegou um pedaço de papelão e colocou fogo para iluminar.

Então, o papelão caiu e as chamas se espalharam por colchões, cobertores, plásticos e bebidas alcoólicas que estavam escondidos.

Liberação parcial

Após a primeira avaliação feita por engenheiros técnicos em projetos de infraestrutura da Seinfra, foi liberado para o tráfego de veículos a trincheira da Avenida 85 e a rotatória no nível da Avenida T-63. Acontece que em duas unidades de pilares foram constatados danos pequenos e superficiais mais que exigiram um novo suporte técnico.

“Por este motivo, foram contratados dois especialistas, um na área de materiais e segurança estrutural para indicar soluções específicas, verificações técnicas, e um perito para análise e emissão de um laudo final em que demonstre a segurança da estrutura, bem como eventuais ações complementares que devam ser tomadas”, explica a Seinfra.