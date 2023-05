Viaduto da T-63 segue sem pintura 10 meses após incêndio

A promessa do Paço Municipal em implantar no Viaduto João Alves de Queiroz, na confluência das avenidas T-63 e 85, no Setor Bueno, em Goiânia, o projeto de Arte Urbana segue sem qualquer pintura no local. A ideia surgiu com a retirada das placas metálicas que cobriam o viaduto desde a sua inauguração, em 2008, em decorrência do incêndio provocado por um homem em julho do ano passado. As placas, segundo os peritos na ocasião, serviram para propagar o fogo com maior intensidade e rapidez. Elas também, constantemente, passavam por avarias com a passagem de veículos e até mesmo do vento, fazendo-as cair.

Na época do incêndio na Avenida T-63, o Paço decidiu retirar todas as placas metálicas e o espaço do viaduto seria outro espaço para receber as pinturas em grafite dos artistas da capital. A intenção é que a arte já fosse feita a partir de setembro, mas só em outubro foi publicado o edital para o chamamento e credenciamento dos artistas interessados. Na época, a estimativa era que a pintura seria realizada até o final daquele ano, o que também não ocorreu, e no começo deste ano houve a previsão de que o início seria até março.

Agora, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que é a responsável pelo projeto de Arte Urbana da Prefeitura, informa que, atualmente, o local passa por limpeza, pintura de base e restauração, serviço este em andamento por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Não foi dado um prazo para a finalização deste serviço, mas que é preciso que isso ocorra para, só então, o espaço ficar disponível para receber o trabalho dos artistas. Isso ocorre porque a estrutura em concreto possui locais com diferenças em relevo e imperfeições, necessitando deixar mais liso e reto para receber as tintas.

Ainda segundo a Secult, “o processo de compra de material para a obra artística, bem como a locação de equipamentos necessários para a execução já está finalizado”. No Diário Oficial do Município consta uma autorização do secretário Zander Fábio, no dia 28 de março deste ano, para que a pasta celebre um contrato, com dispensa de licitação, com a empresa Ello Tintas, no valor de R$ 55.776,40, “para aquisição de material de pintura destinado para a execução de 12 painéis artísticos” em grafite. O documento mostra que cada painel será de 100 metros quadrados (m²), totalizando a área de 1.200 m², na fachada do Viaduto João Alves de Queiroz.

O incêndio no viaduto foi causado pelo pintor Baltazar Campos David no dia 15 de julho de 2022 e estragou boa parte das placas metálicas que revestiam a construção. No entanto, não gerou danos estruturais no viaduto, de acordo com engenheiros e peritos na ocasião. Ele foi preso no mesmo dia do ocorrido, mas solto em audiência de custódia no dia seguinte ao incêndio. Baltazar responde o processo em liberdade e uma nova audiência está prevista para ocorrer no próximo dia 11.

Secult vai pagar R$ 300 por m²

Para o projeto de Arte Urbana no Viaduto João Alves de Queiroz, foram credenciados pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) 12 artistas para a realização da pintura. A previsão inicial, em setembro, era de obter até 50 artistas interessados. “Os 12 grafiteiros foram selecionados via credenciamento e o processo de contrato aguarda a execução da obra para que o pagamento seja efetuado com cachê de 300 reais por metro quadrado, determinado pelo edital 02/2022 de Credenciamento de Artistas”, informa a Secult. Em fevereiro, o secretário Zander Fábio informou que foi montada uma comissão na Secult para decidir quais os temas dos painéis que serão pintados no viaduto e foi decidido que eles deveriam ser sobre os monumentos históricos da capital ou personalidades famosas de Goiás, semelhantes aos que já ocorrem em outros locais que receberam o projeto. O Arte Urbana está presente no Complexo Viário Luiz José Costa, na Avenida Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo, no Jardim Goiás, e no Viaduto Iris Rezende Machado, na Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás Norte.