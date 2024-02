Viaturas de fiscalização de trânsito são apreendidas em Senador Canedo por falta de pagamento

Viaturas caminhonetes usadas pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) do Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foram apreendidas após determinação da Justiça de Goiás.

A apreensão foi realizada por oficiais de justiça, na última quarta-feira (8), após decisão do juiz Thiago Inácio de Oliveira, que determinou a busca e apreensão dos veículos pela falta de pagamento. A determinação judicial cita três caminhonetes, no entanto, apenas duas foram levadas.

Em nota, a SMT informou que as caminhonetes são alugadas, e a apreensão ocorreu devido aos débitos da empresa locadora com uma instituição financeira.

A SMT esclarece que está em dia com suas obrigações com a empresa fornecedora do serviço de locação”, acrescentou.

Procurado, a BBB localiza confirmou que a Prefeitura de Senador Canedo não tem culpa na dívida e ainda pediu desculpas à gestão municipal. Afirmou que a empresa negocia com o banco os débitos e que repôs outros veículos para a prefeitura.

Veja a nota completa da SMT de Senador Canedo

A Superintendência Municipal de Trânsito informa os dois veículos utilizados pelo órgão apreendidos nesta quarta-feira, 8, são alugados, e que a ordem judicial foi cumprida em função de débitos da empresa locadora com uma instituição financeira. A SMT esclarece que está em dia com suas obrigações com a empresa fornecedora do serviço de locação.

Veja a nota completa da BBB localiza

A Empresa BBB localiza, é responsável pelo ocorrido na cidade de Senador Canedo, junto a apreensão dos veículos da SMT. Estávamos em negociação junta a financeira, e o ocorrido de apreensão das viaturas foi feita antes do acordo junto a mesma.

A Prefeitura de Senador Canedo não tem culpa da ordem Judicial feito aos veículos que estão locados aos municípios, e o mesmo tempo foram disponibilizados outros veículos para reposição, não ficando sem os veículos destinados as suas funções.

Pedimos desculpas a Prefeitura de Senador Canedo pelo ocorrido.