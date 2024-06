Vila Cultural Cora Coralina exibe curta animação nesta quinta-feira (27)

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura, exibe, nesta quinta-feira (27), o curta de animação “O Menino que sonhava bola e bolava sonho”, de Ricardo Edilberto e Myrna de Fátima. Serão duas sessões gratuitas, às 18h30 e 19h, na Sala Multimídia João Bênnio.



Após cada sessão terá um bate-papo com os diretores. Realizado pela REP produtora, o filme foi contemplado pelo edital de fomento audiovisual do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) de Goiás.



A história se baseia na aventura onírica sobre os conflitos entre o menino e sua bola de futebol, que em noites de pesadelo se torna uma Bola-Monstro assustadora. Com duração de 10 minutos, a animação é toda feito à mão pela diretora de arte Myrna.



“Utilizei uma técnica híbrida, combinando a tradicional mesa de luz com a animação digital 2D em composições 3D. Desenhei tudo à mão, em papel, com lápis de cor seco e aquarelado. Por ser um filme lúdico e onírico, pensei em fazê-lo assim, desenhando tudo à mão, como se cuida de um sonho, de todas as formas”, explica a artista.



O diretor Ricardo Edilberto, que já está em seu terceiro filme, destacou a expectativa em realizar, pela primeira vez, de uma obra de animação. “O projeto foi realizado desde 2018. A grande novidade desse filme é a técnica desenvolvida pela artista Myrna de Fátima. Pra mim, são verdadeiras obras de arte em movimento”, destaca. A trilha sonora do filme é de autoria do músico e compositor Dênio de Paula.



Oficinas

Além do filme, serão realizadas duas oficinas, uma de Stopmotion com o instrutor Dustan Oeven, nos dias 28 e 29 de junho, das 9h às 13h. Outra de Storyboard com a instrutora Myrna de Fátima, nos dias 28 e 29 de junho, das 13h às 17 horas. As inscrições já foram encerradas, porém ainda há vagas. Caso alguém se inscreva, a possibilidade será analisada com os instrutores.





Serviço: Exibição curta “O Menino que sonhava bola e bolava sonho”

Data: 27/06

Horários: Sessões às 18h30 e 19h

Local: Sala Multimídia João Bênnio – Vila Cultural Cora Coralina

Oficina de Stop Motion – dias 28 e 29/06, das 9h às 13h

Oficina de Storyboard - dias 28 e 29/06, das 13h às 17h