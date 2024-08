Vila Cultural Cora Coralina inaugura duas mostras individuais simultâneas nesta quinta-feira (8)

As peculiaridades da flora típica do Cerrado e a interlocução do campo com a arte urbana goianiense ganham destaque nas salas expositivas da Vila Cultural Cora Coralina neste mês de agosto. Serão inauguradas, nesta quinta-feira (08), a partir das 19h, as exposições individuais simultâneas "Visões Psicodélicas do Cerrado", da artista e arquiteta Fabíola Morais; e "Interior das Ruas", do artista visual Paulo Paiva. A vernissage é aberta ao público.

Na Sala Antônio Poteiro, "Visões Psicodélicas do Cerrado" reúne telas a óleo em grandes formatos e desenhos em papel de algodão assinados por Fabíola Morais. A mostra é dividida em dois blocos: novíssima produção e retrospectiva da última década. Fabíola mora atualmente em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, uma das últimas grandes áreas de Cerrado preservadas do país.

“A princípio, o que apresento é um desenho descritivo das formas orgânicas do ambiente onde estou inserida. Busco por composições e cores atraentes, da mesma forma que as flores se expõem para abelhas e besouros. Depois de conseguir a atenção desse olhar, atravesso a fina película que separa o mundo capturado por sua percepção limitada do mundo ‘real’ formado inteiramente de mistério", revela a artista sobre sua pesquisa.

Já a Sala Sebastião Barbosa está ocupada por um site specific, telas e aquarelas de Paulo Paiva. A exposição "Interior das Ruas" apresenta uma série de obras que capturam a interação dinâmica entre a vida no campo e as expressões subversivas da arte urbana.

O artista fez uso de sua habilidade em integrar elementos do graffiti e das caligrafias de rua, para dar vida a figuras de trabalhadores rurais que, sob capuzes, manejam tanto ferramentas agrícolas quanto ferramentas artísticas como latas de spray e tinta.

“Este contraste poderoso busca simbolizar a união entre o trabalho tradicional rural e a arte contemporânea, mas também destaca as tensões e as harmonias entre esses dois mundos aparentemente tão distantes, porém coligados no cenário goianiense”, explica Paulo Paiva.

Ambas as exposições individuais ficam em cartaz até 1° de setembro. A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), tem entrada gratuita e funciona de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h. É permitida a entrada de animais de estimação, desde que com coleira.

Sobre os artistas

Fabíola Morais

Vive e trabalha em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, região nordeste de Goiás. Nascida em Inhumas em 1967, foi em Goiânia que passou a maior parte da sua vida e onde encontrou situações e pessoas que a influenciaram definitivamente.

Presente em sua vida desde sempre, o desenho ganhou uma nova importância na faculdade de arquitetura quando teve a oportunidade de estudar com dois mestres do desenho a mão livre que foram Sáida Cunha e Cirineu de Almeida.

Suas últimas exposições foram “Individual Fabíola Morais” (Vila Cultural Cora Coralina/2022); "A força viva da floresta" (Centro Cultural da UFMG/BH-2020 e na Galeria PUC-GO/2019) e participação na coletiva "Abre Alas" (Galeria A Gentil Carioca/ Rio de Janeiro-RJ).

Paulo Paiva

Design e arquiteto urbanista (PUC-GO), Paulo Paiva é artista multidisciplinar goianiense com atuação na cultura de rua, incluindo o grafite e pichação. Atualmente, reside em Goiânia e atua nas áreas de ilustração, arte urbana, mídias contemporâneas e tatuagem.

Seu currículo inclui participação em festivais de grafite e arte urbana como Beco de Graffiti (Goiânia - julho/2022), Rapground (2023 e 2024) e painéis institucionais da Vila Cultural Cora Coralina e Centro Cultural Martim Cererê.

Suas exposições recentes são: “Cerrado Resiste” (Cria Galeria de Arte – Julho/2023; Bumpin Galeria – Agosto/2023; Prosperidade e Cultura Galeria de Arte – Novembro/ 2023); “Interior das Ruas” – 20º Salão Nacional de Arte de Jataí; Concurso Artedoor 2023 e 2024/ Prefeitura de Goiânia - Associação Goiana de Artes Visuais/AGAV; 3ª edição do Prêmio Estímulo Fargo - Museu de Arte Contemporânea (MAC-GO/CCON); participação em exposição de artes visuais durante o 25º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 2024.

Serviço: Exposições "Visões Psicodélicas do Cerrado", de Fabíola Morais, e "Interior das Ruas", de Paulo Paiva

Inauguração: Quinta-feira (08) - 19h

Período de visitação: de 09/08 a 1º/09

Local: Vila Cultural Cora Coralina (R. 3, s/n - St. Central, Goiânia)

Funcionamento: segunda-feira a domingo, das 9h às 17h

Entrada gratuita