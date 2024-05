Vila Cultural Cora Coralina recebe evento de cultura pop/geek e HQ com entrada gratuita

A quarta edição do Mandrake Fest acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de maio, na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia. O evento, que é um dos maiores do estado sobre HQs, contará com uma programação que envolve palestras e atividades de entretenimento voltadas para a cultura pop/geek para todas as idades. Todo o line up é gratuito.



O festival começa na sexta-feira (10), a partir das 14h, e segue até às 17h do domingo (12) com as seguintes palestras: O Universo das Miniaturas, Literatura Expandida, Design Editorial, Processo Criativo em HQs, Dossiê do Artista, Cosplay no Evento, Da Gráfica para o Balcão - A Saga dos Livreiros e Mercado Editorial no Brasil - Livros dos 4 Cantos do Mundo Chegando ao Brasil.



As explanações terão como temática o “Caminho do Livro”, cuja ideia é abordar a jornada completa do livro, desde a criação até a distribuição, passando pelos processos de design, editoração, produção independente, curadoria e gestão de livrarias.



Além disso, na sexta-feira, o evento contará, ainda, com uma mesa de RPG, que é uma atividade que propõe um jogo de atuação para os participantes, com a presença especial do ator e humorista Fernando Caruso. Já no sábado, também haverá uma oficina de maquiagem para cosplay.



Quem for ao evento ainda poderá prestigiar a feira de artes, onde serão comercializados os trabalhos de editoras, livrarias e artistas independentes de diferentes partes do país.



O Mandrake Fest é uma realização da Mandrake Comic Shop, com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Mais informações sobre o festival podem ser conferidas no instagram @mandrakecomicshop.



Concurso de cosplay está com inscrições gratuitas abertas

Outra atração do Mandrake Fest é o concurso de cosplay, que está com inscrições abertas até o dia 8 de maio. Os interessados deverão preencher o formulário disponível no link da bio do Instagram da Mandrake (@mandrakecomicshop) e postar, até o dia seguinte, uma foto marcando a página e com a hashtag #mandrakefest. A inscrição é gratuita e aberta a todos, sendo que menores de 18 anos precisam da autorização dos responsáveis.



Os inscritos serão observados e analisados durante o evento por jurados ocultos. Isso significa que, ao invés de desfilar em um palco formal, os cosplayers serão avaliados de forma anônima por critérios como fidelidade ao personagem representado; detalhes, acabamentos e acessórios da roupa ou de objetos complementares; e comportamento, movimentação e representação do personagem escolhido.



Os vencedores do concurso receberão troféu, além de vale-compras na Mandrake Comic Shop no valor de 400, R$ 200 e R$ 100, para os 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente. O resultado será anunciado após o término do evento nas redes sociais da loja.



Confira a programação completa:

MANDRAKE FEST 2024

10, 11 e 12 de Maio

Vila Cultural Cora Coralina - Rua 3, s/nº, Setor Central, Goiânia - GO

Entrada gratuita



SEXTA-FEIRA (10/5)

14:00 - Palestra “O Universo das Miniaturas” com Fábio Miniaturas

15:00 - Palestra “Literatura Expandida” com Ademir Luiz

17:00 - Mesa de RPG com Fernando Caruso, Gustavo Doo, Eduardo Kolody e Gustavo Marques



SÁBADO (11/5)

10:00 - Oficina de Maquiagem para Cosplay com Kim Batista

14:00 - Palestra “Design Editorial” com Tiago Holsi

15:00 - Palestra “Processo Criativo em HQs” com Edgar Franco Ciberpajé

16:00 - Palestra “Dossiê do Artista” com Luiz Gê e Márcio Jr.



DOMINGO (12/5)

11:00 - Palestra “Cosplay no Evento” com Thaiza Montine

13:00 - Palestra “Da Gráfica para o Balcão - A Saga dos Livreiros” com Mandrake Comic Shop, Livraria Palavrear, Livraria Pomar e Banca Tatui

15:00 - Palestra “Mercado Editorial no Brasil - Livros dos 4 Cantos do Mundo Chegando ao Brasil” com Pipoca & Nanquim