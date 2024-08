Vila Cultural Cora Coralina recebe lançamento do documentário ‘Na trilha da vida'

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe o lançamento do documentário ‘Na trilha da vida’, que conta a história do maratonista goiano Francisco Lima, de 91 anos, nesta sexta-feira (30), em sessões às 18h30 e às 19h30, na Sala Multimídia João Bennio.

O filme contará com "acessibilidade plena": interpretação em Libras e audiodescrição. A organização pede a doação de 1 litro de leite longa vida aos telespectadores, que será entregue à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A produção do documentário conta com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secult, e narra a inspiradora história de "Seu Francisco", como é carinhosamente conhecido. O filme mostra o início improvável do atleta no mundo da corrida, há quase 10 anos, até a conquista das mais de 100 maratonas em diferentes lugares do mundo.

No roteiro do documentário também está a preparação de Francisco para conseguir completar cada prova, que chega a pouco mais de 42 quilômetros. Produzido pela Tupi Filmes, com direção do diretor Raimundo Alves da Silva, a produção tem duração de 17 minutos e promete desvendar como a maratona e a corrida de rua moldaram a personalidade do "vovô das corridas", que tem uma disciplina admirável.

“Ouvindo-o, é possível perceber que o pequeno senhor, em altura, é claro, é uma mistura de disciplina frente à difícil rotina, talento, foco e capacidade de continuar, apesar das muitas pedras em seu caminho”, comenta o diretor.

“Seu” Francisco acorda às 5 horas da manhã e seu primeiro destino é a academia, onde fica por quase 5 horas. Lá, o maratonista gasta toda sua disposição física na musculação e jump sob o lema: "Se eu ‘tô movimentando, eu ‘tô vivo". "Dois dias da semana eu vou para academia. Quem quer vencer faz assim!", ensina o atleta.

Outras sessões

O projeto de divulgação do documentário “Na trilha da vida” prevê a realização de sete sessões gratuitas para a população, em instituições responsáveis por cuidar de grupos de pessoas diversas, em situação de vulnerabilidade.



Serviço: Lançamento do documentário ‘Na trilha da vida'

Data: Sexta-feira (30)

Horário: 18h30 (1ª sessão) | 19h30 (2ª sessão)

Local: Vila Cultural Cora Coralina (R. 3, s/n – St. Central, Goiânia)

Entrada gratuita (doação de 1 litro de leite longa-vida)