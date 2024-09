Vila Cultural Cora Coralina recebe Mostra de Cinema Espanhol 2024

A Vila Cultural Cora Coralina recebe a Mostra de Cinema Espanhol 2024 a partir desta segunda-feira (16), na Sala Multimídias João Bennio. A abertura oficial será às 18h30, seguida pela exibição do documentário “Santuário” (2020).

A obra, dirigida por Álvaro Longoria, aborda a luta ambiental travada pelo Greenpeace em 2018 para criar a maior reserva marinha do planeta no Mar de Weddell. A mostra é promovida pela Embaixada da Espanha no Brasil, em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Com objetivo de divulgar a diversidade da cinematografia espanhola em várias cidades brasileiras, o evento retorna após quatro anos de pausa, devido à pandemia de Covid-19. Este ano, a Mostra será exibida também em Palmas, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Manaus, Aracaju, Fortaleza e Florianópolis.

A programação inclui uma seleção de filmes de diferentes gêneros, como “As ovelhas não Perdem o Trem” (2014), “Yuli” (2018), “Intempérie” (2019) e “Iberia” (2005). As produções trazem o olhar de renomados diretores espanhóis da atualidade, como Álvaro Longoria, Benito Zambrano, Álvaro Fernández Armero e a premiada diretora Icíar Bollaín.

Programação

Segunda-feira (16/09) - 18h30 - Abertura oficial, seguida de exibição do filme “Santuário”

Terça-feira (17/09) - 19h - Intempérie

Quarta-feira (18/09) - 19h - Iberia, de Carlos Saura

Quinta-feira (19/09) - 19h - As Ovelhas Não Perdem O Trem

Sexta-feira (20/09) - 19h – Yuli



Serviço: Mostra de Cinema Espanhol 2024

Data: Até dia 20/9

Local: Vila Cultural Cora Coralina - Sala Multimídias João Bennio

Endereço: Rua 3, s/n – St. Central

Entrada gratuita