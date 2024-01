Vila Cultural Cora Coralina sedia oficinas de audiovisual para o público LGBTQIA+

A Vila Cultural Cora Coralina sedia oficinas do Tropix Projeta nos dias 18 e 19 de janeiro, quarta e quinta-feira próximas, a partir das 10h. O curso de audiovisual é gratuito e exclusivo para pessoas LGBTQIA+ e abrange modalidades como direção, roteiro e produção.

O objetivo é proporcionar mais pluralidade para o cenário audiovisual de Goiânia. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) e traz uma série de oficinas imersivas.

Ao longo de dois dias serão ministrados cinco módulos: roteiro e pesquisa, produção, produção executiva, direção e assistência de direção. As inscrições devem ser feitas até as 17h desta quarta-feira (17/01) por meio do formulário disponível neste link.



De acordo com o idealizador do Tropix Projeta, Deivid Mendonça, a oficina visa proporcionar uma ponte entre pessoas trans e de outras letras da sigla com o audiovisual. “Estamos à voltas com a engrenagem de uma produção volumosa no Estado e no país, aquecidas por um novo fôlego de políticas públicas. Precisamos nos preparar e buscar ferramentas para que outros corpos e rostos integrem e proponham projetos”, pontua Deivid.



Além de Deivid, que é roteirista, diretor e produtor executivo com projetos difundidos em festivais como Guiões e Berlinale, também ministram as oficinas Carla Villa-Lobos e Julia Araujo. Carla é mestra em cultura pela UFBA, assistente de direção e diretora. Atuou em canais como Multishow, além de levar seus filmes para festivais como San Franciso e Cine PE. Julia Araujo é diretora e atuou na distribuição e produção de curtas e longas, como os filmes Sementes e Animal Amarelo, que rodaram o mundo.



Programação

Ministrante: Deivid Mendonça

Profissionais convidadas: Camila Nunes, Carla Villa-Lobos, Julia Araújo e Vitória Melo

Carga Horaria: 12h



Data e horário:

18/01 | 10h -13h

módulo 1: roteiro e pesquisa



18/01 | 14h - 16h

módulo 2: produção



18/01 | 16h - 18h

módulo 3: produção executiva



19/01 | 10h - 13h

módulo 4: direção



19/01 | 14h - 16h30

módulo 5: assistência de direção



Serviço: Curso Audiovisual para pessoas LGBTQIA+

Local: Vila Cora Coralina (R. 3, s/n - St. Central, Goiânia)

Data: Quinta e sexta-feira (18 e 19/01)

Horário: Dia 18 (10h às 18h) - Dia 19 (10h às 16h30)

Entrada gratuita