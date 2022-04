Visitas de familiares serão retomadas nos presídios goianos

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) retornará com as visitas de familiares aos detentos do sistema penitenciário goiano de forma gradual. O retorno já estava sendo programado há mais de seis meses, desde que a pandemia de Covid-19 apresentou uma queda no país.

No próximos 30 dias, a DGAP realizará o cadastramento e recadastramento dos familiares que quiserem ter acesso às visitas. Serão quatro modalidades de visitação: presencial em parlatórios, em espaços lúcidos e em convívio familiar, além do virtual.

O plano de retomada das visitas, foi apresentado aos membros do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário de Goiás (GMF), nesta quarta-feira (27), durante uma reunião no Fórum Criminal, no Jardim Goiás. A portaria já publicada no site da DGAP.

Três visitas por mês

Aos presos serão oferecidos o direito de até três visitas por mês de familiares, divididas nas quatro modalidades. Na modalidade presencial serão ofertadas três tipos de visitas, parlatórios, espaços lúdicos e convívio familiar, com o tempo de interação máxima de 30 minutos. A quarta opção será por videoconferência com duração de 20 minutos.

Os encontros entre os reeducandos também contemplarão crianças e descendentes, menores de 18 anos e terão duração de 45 minutos.

Serão construídos ou adaptados pela diretoria os espaços de convívio familiar de forma gradual nas unidades prisionais que comportarem tais demandas. As unidades de São Luís de Montes Belos e Luziânia, já contam com o local. Outros presídios já estão com obras para adequação.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia