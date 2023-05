Viva a Mudança: Campanha do Grupo Jaime Câmara convida para a construção de uma sociedade melhor

Colaborou: Gabriela Lima

Após 10 dias do lançamento da campanha “Viva a Mudança!”, o Grupo Jaime Câmara (GJC) realiza ação com os colaboradores da empresa nesta quarta-feira (3). A ideia é que todos possam refletir juntos sobre os problemas que enfrentamos como sociedade e que o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. Cinco temas serão debatidos ao longo do ano: empatia, igualdade de oportunidades, sustentabilidade, educação e empreendedorismo.

O CEO do GJC, Breno Machado, diz que para começar este trabalho de harmonização na sociedade, é preciso que haja uma mudança na forma de pensar.

Acho que a gente não consegue fazer uma mudança positiva na sociedade se a gente não consegue enxergar as questões sociais pelo olhar do outro. E, além de tentar entender o outro, é preciso querer fazer isso, ter uma relação afetiva com o próximo. Essa campanha é um despertar, uma provocação na sociedade”, diz Machado.

Como o próprio nome da campanha já diz, a mudança só é possível a partir do exercício diário de se colocar no lugar do outro, entender a vivência de cada um e respeitar o próximo.

Andando lado a lado com a população, que acompanha o cotidiano de Goiás, do Brasil e do mundo por meio dos diversos veículos de comunicação do grupo, o GJC reitera que estes espaços também estão abertos para dar voz e vez ao leitor, ao internauta, ao ouvinte e ao telespectador.

Nós queremos que essa campanha seja um convite à sociedade para podermos mergulhar nesses temas, refletir sobre eles e caminhar em direção a um futuro melhor”, diz o CEO.

Conheça os pilares:

Empatia

O tema que abre a campanha foi escolhido para resgatar a capacidade de se colocar no lugar do outro. O País sai de uma época de intensa polarização, mas precisamos entender que o principal problema não são as opiniões divergentes. Sempre houve divergências ideológicas no Brasil. O que aconteceu foi que as pessoas chegaram a um ponto de antagonismo que pararam de querer escutar o outro. Esse debate traz um movimento de reconciliação, onde a gente pode tentar enxergar a realidade pelos olhos do outro, tentar entender o que ele pensa, sem necessariamente mudar nossas convicções pessoais.



Igualdade de oportunidades

Garantir a igualdade de oportunidades é fundamental para o País avançar e a nossa sociedade progredir. Partindo do pressuposto que todas as pessoas são capazes e têm vontade de crescer na vida, a partir do momento que as pessoas têm oportunidades elas começam a aprender mais e se preparar melhor para o mercado de trabalho. Com mais mão de obra qualificada, a economia começa a crescer e as pessoas recebem melhores salários. Tendo melhores salários, elas consomem mais, a roda da economia gira e entra em um ciclo que se reforça positivamente.



Sustentabilidade

A temática ambiental, tão importante para a nossa permanência no planeta, esteve presente ao longo de toda a história do Grupo Jaime Câmara, e segue como uma preocupação primordial tanto dentro da sede da empresa quanto na atuação dos veículos de comunicação que compõem o GJC. Ao apresentar reportagens sobre a degradação do Rio Meio Ponte, as queimadas na Chapada dos Veadeiros ou a poluição urbana, o Grupo contribui com esse debate. O terceiro tema da campanha será apresentado no mês de julho, quando o GJC faz diversas atividades no Rio Araguaia, entre elas a tradicional Caminhada Ecológica.



Educação

A melhor expectativa que podemos ter para os próximos anos, enquanto sociedade, é um avanço significativo nas políticas educacionais no País e em nosso Estado. O Grupo Jaime Câmara sempre se dedicou a promover este tema e tem, entre os destaques de suas ações, o Projeto Pensar, que será retomado este ano.



Empreendedorismo

As origens do Grupo Jaime Câmara têm o DNA do empreendedorismo. O primeiro prédio comercial de Goiânia foi o do jornal O POPULAR, na Avenida Goiás. A primeira TV digital entre todas as afiliadas de todas as redes do País foi a TV Anhanguera. O Daqui foi uma inovação em termos de jornal, dentro de uma indústria complexa. O GJC acredita no espírito empreendedor como uma ferramenta de crescimento profissional e pessoal, assim como a educação. São temas fundamentais para reduzir as desigualdades.