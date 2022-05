Zoológico de Goiânia terá reforma de quase R$ 1 milhão

O Parque Zoológico de Goiânia passará pela segunda reforma na atual gestão. Após mudanças na chamada Ilha dos Macacos, em 2021, o espaço receberá uma intervenção maior, que deve começar em aproximadamente 60 dias. As adequações passam por melhoria na acessibilidade ao público, com instalação de piso tátil e rampas, e em recintos de animais. A projeção é de um investimento de R$ 935 mil.

Estão previstas mudanças como aumento dos tanques de água, em tamanho e profundidade. Os recintos dos animais devem passar por transformações também. Na área de grandes carnívoros deve haver a troca de todos os vidros por um material laminado. Nos micários, que são os recintos dos macacos, haverá ampliação do pé direito.

A obra irá criar praças recreativas, em frente ao lago dos primatas, com a construção de pergolados e serão criadas novas áreas verdes para o público. “O intuito do zoológico é proporcionar bem-estar e qualidade de vida para os animais, mas também para proporcionar mais conforto e segurança para os usuários", afirma Júnior. A empresa BBC Construtora e Terraplanagem Ltda é a responsável pela obra.

O maior valor utilizado, conforme o presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Valdery José da Silva Júnior, está disponível para uso desde 2011 com fins de incrementar os atrativos turísticos da capital. No entanto, ele explica que o recurso teria sido desviado para outras finalidades. “Como ele seria devolvido para o governo federal em razão do prazo legal de dez anos, no último agosto mantivemos esta captação”, afirma. Deste valor, a contrapartida da Prefeitura é de 3,92%, ou seja, R$29 mil.

Para o presidente da Agetul, Valdery Júnior, o presidente, as mudanças são formas de “fazer o mínimo” para os animais que vivem no parque, afirma o presidente. “São animais que são vítimas de contrabando, de maus-tratos, então quando o visitante vê uma adequação sendo feita no recinto não é só para eles terem vontade de conhecer o local, mas para verem os cuidados que estão sendo feitos (com os animais)”, diz.

Em nota, a Agetul garante que durante a execução da obra, o funcionamento do Zoológico não será afetado. “Haverá continuidade da visitação e o atendimento ao público.” Valdery Júnior explica, contudo, que os ambientes reformados serão provisoriamente interditados. “Não haverá transferência ou manejo dos animais para ambientes externos, apenas no próprio parque, conforme orientações dos veterinários”, comenta.



Acessibilidade

Uma das grandes expectativas para a reestruturação do Zoológico é proporcionar maior conforto e segurança para todos os cidadãos e turistas que forem visitar o parque. Por este motivo, as reformas em todos os banheiros de visitantes os tornará mais acessíveis, e as melhorias nas escadarias, guarda-corpos e rampas de acesso serão beneficiadas. Segundo Valdery Júnior, as alterações “vão melhorar a qualidade para o visitante com deficiência física”, diz.

A estudante Juliana Santelli, de 21 anos, possui deficiência visual e argumenta que a iniciativa de tornar os espaços turísticos mais inclusivos ao público é excelente para democratizar o acesso a todos. “Muitas vezes a gente fica impedida de ir em parques, exposições e outros locais por falta de acessibilidade." Segundo a jovem, o piso tátil é uma ferramenta que facilita a locomoção e é fácil de ser utilizada por pessoas com deficiência visual desde que haja orientação. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás).