17ª edição do Adota Pet ocorre no sábado (17) no Passeio das Águas Shopping

O Passeio das Águas Shopping realiza no sábado, 17 de setembro, das 13h às 19h, a 17ª edição do Adota Pet em parceria com a ONG Santuário. A ação acontece na área externa da praça de alimentação e reúne cerca de 40 animais, entre cães e gatos, que em sua maioria são sem raça definida, todos castrados, vacinados e vermifugados.

Os candidatos a adotantes passarão por uma triagem, entrevista e precisarão preencher uma ficha e um termo de adoção. É necessário apresentar documento de identificação pessoal completo, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos.

É importante que todos que moram na residência que receberá o animal estejam de acordo com acolhimento. Os interessados em adotar um dos animais deverão pagar uma taxa de R $40,00 que será destinada para manter a ONG. O shopping continua com a arrecadação de ração que também faz parte do projeto em apoio ao Santuário. Todos os animais adotados nesse dia vão ganhar um pingente da PINN PET.

Com a pandemia, o número de animais abandonados aumentou bastante. Segundo Neide Santos, fundadora da ONG, são várias as causas. “Muitas pessoas ficaram sem trabalho e sem condições de manter seus pets, os animais ficaram órfãos e a família não pode ou não quis ter mais uma despesa financeira. Isso fez com que muitos fossem abandonados”, conta.

Sobre o abrigo

Fundado pelo casal de protetores Neide e David Santos, o Santuário é um refúgio para animais de rua, abandonados e maltratados. Antes de serem acolhidos os cães e gatos resgatados, recebem os primeiros socorros em clínicas parceiras, onde também são realizados exames, tratamentos, internações e, em casos mais graves, cirurgias.

A ONG, sem fins lucrativos, recebe ajuda de voluntários para manter o ritmo de resgates e se orgulha de estar entre os grupos de proteção mais atuantes no Estado de Goiás. São muitos animais salvos por mês, não apenas em Goiânia, mas também em cidades do interior, onde Neide e David viajam para atender aos pedidos de socorro postados na rede.

O Santuário documenta com fotos e filmagens de todos os casos, para que o progresso seja acompanhado por todos aqueles que contribuíram financeiramente ou deram apoio na internet.

Serviço

17ª edição do evento Adota Pet

Data: Sábado, 17 de setembro

Horários: 13h às 19h