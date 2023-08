22ª edição do evento Adota Pet acontece neste sábado

O Passeio das Águas Shopping, em parceria com a ONG Santuário, realiza neste sábado (19) a 22ª edição do Adota Pet. O evento, que acontece na entrada da loja Petz, reunirá cerca de 50 animais, sendo 35 cães e 15 gatos. A maioria dos animais de estimação são sem raça definida, castrados, vacinados e vermifugados.



A ação contará com um brinde especial, na adoção de um pet, o tutor ganhará um voucher da Gelato Borelli. Depois de um boom durante o isolamento social na pandemia de Covid-19 no Brasil, lares com pets tiveram um decréscimo de 2,9% em 2022, segundo um estudo da Domestic View.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) estima uma população de 1.133.219 cães e 113.890 gatos nas ruas de Goiás. O número de animais abandonados é preocupante na região, o que reforça a importância de campanhas de adoção responsável como o Adota Pet, realizada pelo Passeio das Águas Shopping em parceria com a ONG Santuário.

Para adotar um animal, o interessado passará por uma triagem, entrevistará e precisará preencher uma ficha e um termo de adoção. É necessário apresentar documento de identificação pessoal completo, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. É importante que todos os moradores das residências estejam de acordo com o acolhimento do animal. A taxa de adoção de R$ 40,00 será destinada à manutenção da ONG.

De acordo com a fundadora da ONG, Neide Santos, o aumento de animais abandonados depois da pandemia tem diversas causas, como a perda de emprego de seus tutores, o falecimento dos mesmos e a impossibilidade ou desinteresse em mantê-los. “O Santuário é um refúgio para animais de rua, abandonados e maltratados, onde recebem os primeiros socorros em clínicas parceiras, assim como exames, tratamentos, internações e cirurgias, quando necessário”, afirma.

Sobre o abrigo

Fundado pelo casal de protetores Neide e David Santos, o Santuário é um refúgio para animais de rua, abandonados e maltratados. Antes de serem acolhidos os cães e gatos resgatados, recebem os primeiros socorros em clínicas parceiras, onde também são realizados exames, tratamentos, internações e, em casos mais graves, cirurgias.

A ONG, sem fins lucrativos, recebe ajuda de voluntários para manter o ritmo de resgates e se orgulha de estar entre os grupos de proteção mais atuantes no Estado de Goiás. São muitos animais salvos por mês, não apenas em Goiânia, mas também em cidades do interior, onde Neide e David viajam para atender aos pedidos de socorro postados na rede.

O Santuário documenta com fotos e filmagens de todos os casos, para que o progresso seja acompanhado por todos aqueles que contribuíram financeiramente ou deram apoio na internet.

Serviço: 22ª edição do evento Adota Pet

Data: Sábado, 19 de agosto

Horários: 13h às 19h

Local: Entrada da loja Petz do Passeio das Águas Shopping

Brinde: Na adoção de um pet o tutor ganhará um voucher da Gelato Borelli

Entrada Gratuita