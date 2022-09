Animais recebem picolés no Zoológico de Goiânia para amenizar onda de calor

Os animais do Zoológico de Goiânia estão recebendo picolés de frutas para amenizar a onda de calor que atravessa o estado. A capital goiana registrou nesta quarta-feira (14) a menor umidade do ar em todo o ano (10%), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para amenizar o calor e evitar mal-estar, servidores do Zoológico estão oferecendo picolés de frutas e carne aos 479 animais do local, divididos em 120 espécies. Os picolés são um complemento na alimentação diária dos bichos e há tipos específicos para cada espécie. Os primatas, como os macacos, e as aves ganham gelados com frutas, castanhas e mel. Os carnívoros podem ganhar, além destes, picolés de carne.



No período de seca, a quantidade de frutas e folhas é aumentada, e os picolés são complemento na alimentação dos animais. Como no calor os bichos ficam mais extressados, além de ajudar na alimentação, os picolés ajudam a regular a temperatura corporal, além de divertir e distrair.

A troca de água dos tanques dos animais é feita diariamente e foram instalados aspersores de água para ajudar a refrescar todos os ambientes.

Banho

Com 164 kg e 15 anos de vida, o Robinho, como é carinhosamente chamado o urso pardo do Zoo, ganha dois banhos de mangueira por dia para se refrescar do calor.

De acordo com a administração do zoológico, o urso é o único a receber o banho de mangueira porque é somente ele gosta. A maioria dos animais não gosta especificamente da água, por isso foram instalados os aspersores, que simulam uma chuva fina, refrescam e não assustam os bichinhos.