Animais vítimas de maus-tratos resgatados em Goiânia são colocados para adoção

Animais que sofriam maus-tratos foram resgatados e colocados para adoção, em Goiânia. A denúncia foi feita no dia 8 de novembro por telefone e confirmada depois de investigação da Polícia Civil (PC) e do Grupo de Proteção Animal (GPA). Os animais foram resgatados no mesmo dia em ação conjunta dos órgãos.

De acordo com a PC, no local a equipe do GPA constatou que vários animais que estavam na residência sofriam com maus-tratos, um dos cachorros que já tem idade avançada foi encontrado amarrado, magro, com pulgas e sem comida e água, conforme a denúncia indicou. O animal apresentava ainda comportamento de medo.

Ainda segundo informações, na casa tinha também um cachorro com sinais de agressão, gato que está magro e com pulgas, além de vários jabutis pelo local. Por serem animais silvestres, os jabutis precisam de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), eles foram recolhidos e encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

A polícia informou que uma cadela filhote morreu no local há cerca de uma semana sem motivo aparente. O cachorro sobrevivente e o filhote de gato foram apreendidos e encaminhados para a responsável da ONG Alma de Patas, onde vão aguardar por uma adoção.