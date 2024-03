Bazar beneficente destinará renda para abrigos de animais

O Plaza D’Oro Shopping realizará neste sábado (9) o Bazar dos Aumigos, que oferecerá roupas e sapatos usados a partir de R$ 5,00. Toda a verba arrecadada será destinada às instituições que cuidam de animais: Instituto EduPaçoca, Protetores dos Animais Goiânia e Chácara Amigos dos Animais.

O evento será realizado das 9h às 20h, na Loja 11, localizada na Praça de Alimentação de mall. “Realizamos uma campanha de doação e fizemos uma curadoria para garantir a qualidade das roupas, sapatos e acessórios que estarão à venda”, informa a organizadora da ação beneficente, Ranny Lima.

“Há até algumas peças novas e também de grife. Vale dizer que tudo que for comercializado no bazar terá preços entre R$ 5,00 e R$ 25,00, para que possamos atingir nosso objetivo que é ajudar estas instituições que cuidam de cachorros e gatos abandonados e/ou vítimas de maus tratos”, conta. Serão aceitos pagamentos com cartão de débito e crédito.

“Para nós é uma alegria contribuir com ações sociais, que é uma das bandeiras que temos no Plaza D’Oro Shopping. Estamos sempre abertos para estas parcerias que visam o bem maior”, diz a gerente de marketing Fabíola Nogueira.

O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, em Goiânia, e funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h e aos domingos das 14h às 20h.