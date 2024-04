Biólogo viraliza ao passear com onças em Goiás

Um vídeo do biólogo Leandro Silveira passeando com três filhotes de onça-pintada viralizou nas redes sociais. Nas imagens feitas dentro do Instituto Onça-Pintada (IOP), que fica em Mineiros, no Sudoeste do estado, ele aparece fazendo uma "caminhada" com as oncinhas que parecem gostar do momento de passeio. A postagem já conta com mais de 2 milhões de visualizações.

Leandro trabalha na preservação da espécie há 35 anos e explica que as onças do vídeo têm seis meses de idade e são três fêmeas, batizadas de Liza, Mirra e Yara. "Todas representantes da genética do Cerrado, bioma altamente ameaçado", disse.

Nas imagens é possível ver as filhotes correndo na estrada do IOP e depois entrando em um pedaço da mata. No final Leandro aparece com a camisa suja de lama e rasgada e explica que as oncinhas entraram na lama para brincar e depois pularam nele. Ainda segundo o biólogo, elas sempre ficam animadas quando saem para passear na reserva.

Segundo o biólogo, esses exercícios de caminhada são feitos com animais jovens que estão em fase de crescimento. Esse tipo de atividade ajuda para que cresçam saudáveis e se tornem bons reprodutores na fase adulta.

'O objetivo é dar uma vida mais confortável para eles em cativeiro e facilitar a convivência e ter menos estresse. Com menos estresse melhora a reprodução", explicou Leandro.

Leandro explicou que o Instituto Onça-Pintada é uma referência nacional no manejo da onça-pintada, tanto em cativeiro quanto na natureza. De acordo com ele, em cativeiro o IOP mantém um criadouro com o maior plantel reprodutivo de onças-pintadas do mundo, com 42 animais. Em 12 anos, 30 filhotes já nasceram lá.

"O objetivo do Criadouro é garantir que a espécie nunca seja extinta. Para isso é importante que os animais tenham origem geográfica conhecida, sejam saudáveis e aptos para a reprodução", disse.

Depois de postar o vídeo, foram muitos os comentários dos usuários sobre o trabalho de Leandro com as onças. Ele disse que junto com a esposa, também bióloga, dedicou a vida para a conservação da espécie e para eles é gratificante que os vídeos sensibilizem as pessoas com a causa.

É gratificante perceber que através dos vídeos as pessoas se sensibilizem com a causa da espécie. A onça-pintada é nosso símbolo da biodiversidade, mas vive em constante ameaça. Não basta admirá-la, temos que entender os reais problemas que afetam a espécie e buscar soluções práticas", salientou.

Confira a rotina do biológo com as onças no perfil do IOP:

https://www.instagram.com/instituto_onca_pintada