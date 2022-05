Bicho visto em Trindade não é uma onça, revela Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou nesta quinta-feira (26) que o animal visto na região rural de Trindade não é uma onça e sim um gato-do-mato-pequeno ou uma jaguatirica. Ao analisarem as filmagens das câmeras instaladas nas chácaras do local, o órgão ambiental constatou que trata-se de um felídeo de pequeno porte.

A identificação do animal como um pequeno felídeo é um fato importante para tranquilizar a população local, uma vez que as chances de quaisquer ataques a seres humanos são muito difíceis.

O monitoramento continuará no local a fim de descartar a possibilidade da presença de uma onça na região rural. A armadilha segue instalada em Trindade para tentar capturar o animal que foi visto pela primeira vez no último dia 14 pela família de um caseiro.

A armadilha foi colocada pelos Bombeiros e técnicos do Ibama com o intuito de realizar ações de manejo com o gato-do-mato-pequeno ou a jaguatirica, caso sejam necessárias.

