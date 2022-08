Bombeiros e Ibama resgatam onça parda em Indiara

Atualizada às 16h53 de 10/08/2022

O Corpo de Bombeiro Militar de Goiás (CBMGO) e as equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), capturaram na tarde desta quarta-feira (10) a onça parda encontrada no quintal de uma casa em Indiara, a 100 km de Goiânia. Vídeos da corporação também mostram o animal andando pelas ruas da cidade.

Um morador acinou os Bombeiros por volta das 10h após encontrar o felino no quintal da residência dele. Ele gravou um vídeo em que é possível ver a onça deitada na lavanderia da casa, próxima a outros animais que estão em gaiolas. A corporação solicitou apoio ao Ibama para realizar a captura do animal, que foi feita com uso de dardos anestésicos.

De acordo com testemunhas, antes de ser capturada a onça ainda entrou em um hospital. O tenente Barreto destaca que as suspeitas são de que o animal esteja fugindo de queimadas ou em busca de alimentos. “As hipóteses que nós temos sobre o fato dessa onça ter ido para a zona urbana é no sentido da fome ou de queimadas na região” descreveu.