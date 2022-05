Bombeiros resgatam arara-canindé que estava ferida em calçada de Itumbiara

O Corpo de Bombeiros resgatou uma arara-canindé que estava ferida em uma calçada movimentada no Centro de Itumbiara, município localizado a aproximadamente 200 quilômetros de Goiânia. De acordo com os militares, o animal foi encontrado com uma lesão no olho direito e encaminhado para o Centro de Zoonoses do município.

Os bombeiros foram acionados na manhã desta quinta-feira (26), na Avenida Beira Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros de Itumbiara, o pássaro se mostrou muito dócil na hora da captura, o que indica que provavelmente é um animal domesticado que fugiu de sua atual residência.

O resgate da arara foi realizado utilizando luvas de raspe e, depois, ela foi colocada em uma caixa de contenção. O animal ficará no Centro de Zoonoses, onde terá tratamento adequado por ser uma ave domesticada.

Os bombeiros recomendam para aqueles que encontram animais silvestres machucados para não tentar fazer a captura e, sim, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

É importante ressaltar que o comércio ilegal de animais silvestres configura crime ambiental, com detenção de seis meses a um ano e multa. A pena pode ser agravada caso a espécie esteja em extinção.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.