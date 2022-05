Bombeiros resgatam tamanduá-bandeira que estava “passeando” pela GO-164

Um tamanduá-bandeira foi resgatado enquanto perambulava pela rodovia GO-164, no último domingo (8), na Cidade de Goiás, a aproximadamente 140 quilômetros de Goiânia. O Corpo de Bombeiros preferiu fazer a remoção do animal silvestre da pista para preservar o espécime e também os motoristas que trafegam pelo local.

De acordo com a corporação, o animal foi capturado com a ajuda de uma gaiola e, sem ferimentos, foi solto logo depois em uma reserva da região.

Casos parecidos

Casos de resgate de animais silvestres têm sido cada vez mais comuns no Estado. No início do mês passado, um tamanduá-mirim foi resgatado em Silvânia. Na ocasião, o animal estava preso na grade do portão de uma empresa da cidade.

Após a captura, a equipe analisou que o tamanduá-mirim estava sem lesões. Por isso, em seguida, ele foi solto na natureza.

Outro caso ocorreu no último mês de abril quando uma moradora encontrou uma cobra coral embaixo da geladeira de sua casa após o cão da família não parar de latir, no Setor Jaó, em Goiânia. A captura do animal foi realizada pelo Corpo de Bombeiros.

Já no mês de março, uma raposa foi resgatada dentro de uma residência em Ipameri, na região Sul de Goiás. O animal silvestre foi encaminhado para uma reserva ambiental nas proximidades.

