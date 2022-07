Bombeiros resgatam vaca presa em trilho de trem, em Goianésia

Bombeiros foram acionados na manhã desta quinta-feira (28) para resgatar uma vaca que ficou presa nos trilhos de um trem, em Goianésia, na região do Vale do São Patrício. O animal ficou preso enquanto caminhava nos pastos de Juscelândia, zona rural do município.

O proprietário da vaca acionou o Corpo de Bombeiros de Goianésia na tarde desta quarta-feira (27) para resgatar o animal.

De acordo com a equipe dos bombeiros, foi usado um desencarcerador para resgatar o animal. A ferramenta permite a retirada de vítimas presas em ferragens de automóveis, aeronaves ou qualquer outra estrutura metálica. Dessa forma, a estrutura de ferro e o concreto foram expandidas.

O Corpo de Bombeiros conseguiu fazer o resgate sem danificar a linha de trem. A vaca foi salva sem nenhum ferimento e entregue ao proprietário, que estava no local.