Cães levam alegria a pacientes com câncer em hospital de Goiânia

Pela primeira vez, pacientes com câncer do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) receberam a visita dos cachorros do Programa Terapia Assistida por Cães. Lord, Sirius, Hiena e Sansão, junto aos seus tutores passearam pelos corredores da unidade, no Setor Sul, em Goiânia e além dos pacientes da oncologia, visitaram laboratório e centro médico. Voluntários do Banco de Sangue também foram surpreendidos com a presença dos pets.

A visita integra o projeto de humanização do instituto e a presença dos animais tem como objetivo proporcionar mais leveza ao ambiente e diminuir a ansiedade e a angústia dos pacientes. Isabel de Melo é paciente da unidade e faz uso da touca inglesa - equipamento que auxilia na redução da queda dos cabelos, em pacientes com câncer de mama. “Impossível não se emocionar, eu adorei essa alegria que eles trouxeram para o quarto. Olha só, preencheu todo o espaço com essa animação! Amei!", comentou Isabel.

Coordenadora de Qualidade do Ingoh, Juliana Correa explica que estudos comprovam os benefícios psicossociais proporcionados pela interação entre animais e seres humanos. Outra paciente em atendimento, Délia Carvalho ficou surpresa com a ação e acabou pegando Sírius no colo. “Como assim?! Que delícia de visita! Eu não estou acreditando! Olha só, meu remédio já até acabou e eu nem percebi! Que maravilha ter vocês aqui!”.

Visita precisa ser supervisionada

A visita foi realizada com a supervisão do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS) da unidade. O Ingoh afirma que providenciou todas as medidas para garantir a segurança de pacientes e doadores, incluindo a higienização das mãos, após o contato, e também dos ambientes por onde os cães passaram.

Para participar de projetos como estes, os animais passam por avaliações comportamental e veterinária. O veterinário avalia estado de saúde, cartões de vacina e realiza exames de sangue, por exemplo. A entrada em unidades de saúde só é autorizada após emissão de um atestado sanitário pelo especialista. Documento esse que é repassado ao tutor e apresentado à coordenação do programa e, sempre que necessário, para as instituições.