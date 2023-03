Cão farejador da Polícia Rodoviária Federal ‘se aposenta’ e ganha festa com direito a bolo de ração

O cachorro Turco, que serviu a Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalhando como farejador, se aposentou e nesta sexta-feira (3) ganhou uma festa com bolo de ração para comemorar o legado seu legado de serviços.

Turco tem 9 anos, e segundo a PRF ao longo da carreira é estimado que o cachorro impediu que R$ 58 milhões em drogas fossem para as mãos de traficantes. Com ajuda do cão, a polícia disse que apreendeu cerca de dez toneladas de maconha e 200 kg de cocaína.

A raça do cão é Pastor Belga Malinois, considerado como de olfato mais apurado entre os cachorros. Ele estava com os policiais desde 2017, e a decisão de aposentá-lo foi para que ele possa ter vida normal de pet, mesmo ainda estando apto para o serviço.

“O cão farejador é essencial para alguns trabalhos, como os de forças policiais e de equipes de resgate de pessoas. Entre todas as raças utilizadas para busca de drogas, armas e pessoas soterradas, o pastor malinois se destaca como o olfato mais apurado entre os caninos” disse a PRF.

A PRF disse que agora o cachorro vai receber uma nova casa e vai viver com um dos policias que foi seu parceiro por um longo tempo durante as atividades de trabalho na corporação. Turco é considerado um dos melhores cachorros da equipe, com faro aguçado e sempre atento.