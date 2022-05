Cão fica ferido ao ser golpeado com martelo por seu dono, em Formosa; suspeito foi preso no local

Um homem foi preso suspeito de golpear seu cachorro na cabeça com um martelo, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que o homem agiu como forma de intimidar os vizinhos, que tentavam separar uma briga entre ele e a esposa. O caso ocorreu na última sexta-feira (6).

Segundo informou a PM, a equipe do 16° Batalhão foi acionada para averiguar uma ocorrência de maus-tratos. Chegando ao local, a esposa do suspeito informou que ele havia chegado bêbado em casa, “muito alterado e xingando”. Um vizinho teria ouvido a discussão e tentado conter a briga do casal. Nesse instante, o homem teria atingido o animal, que ficou bastante ferido.

A delegacia de Formosa informou ao DAQUI que, devido à troca de plantão, não seria possível atualizar o caso e verificar se o suspeito segue preso. Contudo, ele deverá responder pelo crime de maus-tratos aos animais.

Resgate

Um vídeo registrou o momento em que o cachorro foi resgatado por voluntários e encaminhado a uma clínica veterinária. Ao G1, a Organização Não Governamental (ONG) Amigo Cão, que amparou o animal, informou que o cachorro passou por uma transfusão de sangue e se recuperava bem. A reportagem entrou em contato com a presidente da Organização para atualizar o estado de saúde do cachorro, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.