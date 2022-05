Cachorro é salvo após ficar com a cabeça presa dentro de bueiro, em Caldas Novas

Um cachorro ficou com a cabeça presa na tampa de um bueiro, em Caldas Novas, município localizado a 169 quilômetros da capital goiana. Com a ajuda de moradores, na última segunda-feira (16), o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o animal utilizando sabão para fazer o resgate sem machucá-lo.

Os moradores do bairro Reserva Ville tentaram socorrer o animal enrolando um plástico ao redor do pescoço para tentar fazê-lo deslizar, mas não tiveram sucesso. Ao chegarem no local, os bombeiros perceberam que o cachorro já estava inquieto e que a tampa era de aço, por isso não teria como cortar.

Assim, um dos moradores sugeriu usar detergente com água. Depois de passar o sabão, os bombeiros demoraram cerca de 15 minutos até que o cachorrinho conseguisse ser retirado.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.