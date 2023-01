Cachorro viraliza na web após 'fugir' de casa e ir para o bar, em Anápolis; vídeo

Um cachorro está bombando na web por suas "fugidas" de casa rumo a bares de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Vídeos postados pelo tutor do animal, Weder Mendes Lima, nas redes sociais mostram o momento em que ele vai buscar o cão chamado 'Dengoso' em um estabelecimento durante a madrugada.

Nas redes sociais, os dois vídeos postados na penúltima semana de dezembro somam quase 200 mil visualizações. Nos registros, o tutor do animal brinca com a situação e diz que o animal "vai ter que morar no bar", devido a frequência em que o cachorro vai ao estabelecimento.

"Uma hora da manhã e o bonito estava no bar até agora esperando eu buscar ele. Eu dou conta, meu filho? Como faz com você? Você vai ter que morar no bar", brinca.

Ao g1, o tutor explica ter resgatado o Dengoso das ruas há quase três anos, quando o animal foi até a panificadora dele e não quis mais ir embora. Desde então, ele diz que o animal "sempre fugiu de sua casa para ir aos bares da região". Ainda segundo Weder, o cachorro passeia apenas pelos bares próximos a casa dele e é conhecido por todos que moram nas redondezas.

"Ele sempre fez isso, deu as fugidas dele. Ele sempre está nos bares. Ele faz isso desde quando eu resgatei ele das ruas. O bairro inteiro conhece ele", explicou.

Weder ainda afirmou que o cachorro gosta de caminhar pelo bairro e que, por isso, permite que o animal "dê suas fugidas". Segundo ele, nas primeiras fugas do animal, a preocupação foi grande e ele até tentou manter o animal preso. No entanto, diz Dengoso começava a adoecer se não desse suas caminhadas pela cidade.

"Não tem como segurar ele em casa, senão ele adoece. Se ele não der as voltinhas dele, ele adoece", justificou.

"Eu tentei deixar ele mais nos fundos da casa para não facilitar as fugas dele mas percebi que com o passar dos dias, ele passou a fazer greve de fome", revelou.

Ainda nas redes sociais, internautas que admiram e se divertem com o animal festejador brincam com a situação e a "vida social" de Dengoso.

"O Dengoso tem a vida social melhor que a minha. Ele é um espírito livre", comentou uma mulher. "Dengoso é boêmio demais", disse outra.