O Marley sumiu no Setor Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, no último dia 11 de março. Quando abriram o portão da casa, o pitbull de tem 4 anos saiu sem ser notado. Apesar de ser de grande porte, o cachorro é bem dócil.

Os donos Araci e Junior estão muito tristes com o sumiço do bichinho e ansiosos por qualquer pista dele. Quem souber notícias de Marley ou encontra-lo pode entrar em contato pelo número (62) 99111-5641 e falar com a Araci.