Caseiro é preso suspeito de torturar e abusar sexualmente de filhote de cachorro, em Valparaíso

Um homem de 55 anos foi preso, nesta terça-feira (24), suspeito de maltratar e abusar sexualmente de um filhote de cachorro da raça pastor alemão, na zona rural de Alto Paraíso de Goiás. O indivíduo, conforme a polícia, era caseiro em uma fazenda e agredia frequentemente o filhote de seis meses de vida. O animal foi encontrado em estado debilitado, com hemorragia interna e sinais de abuso sexual.

À Polícia Civil, que cumpriu o mandado de prisão preventiva por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de Valparaíso (GIH), testemunhas contaram ter presenciado os maus-tratos do caseiro contra a cadela, de nome Kira, por várias vezes.

Elas relatam que tentavam impedir as agressões, mas que o suspeito as ameaçava e dizia que iria matá-las se denunciassem às autoridades.

Ainda de acordo com as testemunhas ouvidas pela polícia, os maus-tratos eram constantes e aconteciam na fazenda principalmente durante a noite. O caseiro teria o costume de arremessar a filhote Kira contra o arame da propriedade e batia nela com um pedaço de madeira.

Demissão e ameaças

Segundo a Polícia Civil, após encontrar Kira em estado debilitado, com hemorragia interna e sinais de abuso sexual, o proprietário a levou a uma clínica veterinária de Brasília, onde ela ficou internada.

Ele também constatou os maus-tratos e demitiu o caseiro. Foi então que o suspeitou passou a ameaçar o homem.

A polícia informou que, além das testemunhas, “foram juntados aos autos vídeos comprovando o delito, além de todo relatório médico veterinário que comprova as agressões.”

O suspeito foi preso preventivamente e está à disposição do Poder Judiciário.