Chapada dos Veadeiros terá 15 passagens para animais em rodovias

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), publicou edital para construção de 15 passagens para animais na Chapada dos Veadeiros. No total serão seis corredores suspensos na GO-118 e GO-239, além de nove travessias terrestres. O investimento total é de aproximadamente R$ 22 milhões e a previsão é de oito meses de obras a partir da assinatura do contrato de licitação.

Em países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Holanda, passagens de animais são mais comuns. No Brasil entretanto, há poucas neste sentido. A última que foi inaugurada está na BR-101, no Rio de Janeiro, onde vive a maior população silvestre de micos-leões-dourados. Em São Paulo há outras três: uma sobre a Rodovia dos Tamoios e duas sobre um ramal ferroviário da Vale no Pará, usado para transporte de minério de ferro.

Presidente da Goinfra, Pedro Sales afirma que as travessias têm como objetivo diminuir os riscos de atropelamento de animais além de aumentar a segurança nas estradas. “A passagem de fauna é uma obra inédita em Goiás e faz parte das ações estratégicas do governo do Estado para garantir um trânsito mais seguro e a preservação de vidas”, acrescenta. Sales também cita que no local já existe uma sinalização informativa da presença de animais silvestres na região, redutores de velocidade e sonorizadores

A obra

Para a implantação das passagens inferiores, serão utilizados os bueiros celulares já existentes. O edital prevê também que a empresa contratada faça um projeto de adaptação e execute os serviços de readequação das estruturas que passarão a ser destinadas à travessia da fauna. Além disso, serão instaladas cercas nas margens das rodovias, próximo às passagens, com o intuito de impedir o acesso dos animais às pistas e conduzi-los a percorrer o caminho mais seguro.

Assessora estratégica da Goinfra, a mestre em Direito Ambiental Gabriela De Val diz que esta é uma ação importante e pioneira para o Estado nos quesitos preservação ambiental e segurança de tráfego. “A agência inaugura um comportamento positivo e necessário ao poder público, com a implantação das passagens e demais medidas relacionadas à proteção da fauna. É uma questão cultural, de conscientização, e que merece atenção do ponto de vista da educação ambiental”, finaliza.