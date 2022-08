Dupla que transportava mais de 20 tartarugas é presa em Nova Crixás; vídeo

A Polícia Militar prendeu dois homens que transportavam tartarugas vivas em São José dos Bandeirantes, distrito de Nova Crixás, na região norte de Goiás. A dupla capturava os animais para serem comercializados, fato que configura crime ambiental. Suspeitos foram autuados em flagrante, conduzidos à delegacia e liberados em seguida.

Segundo o tenente Jesismar Santos, os dois homens foram abordados por apresentarem atitude suspeita. Eles foram vistos em uma moto carregando dois sacos que aparentavam estar se mexendo. Neles, os policiais encontraram 11 tartarugas vivas.

Na casa de um dos suspeitos foram encontrados mais 11 animais da mesma espécie. Eles confessaram que as tartarugas seriam comercializadas e que já praticavam o crime há algum tempo. O valor da multa que deverá ser paga pela dupla ainda não foi determinado, contudo, o tenente explicou que nesses casos o valor correspondente é de R$ 5 mil por animal.

O crime de tráfico de animais silvestres está inserido no inciso III do artigo 29 da Lei 9.605/98 - editada para regulamentar as sanções penais e administrativas a serem aplicadas às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - que proíbe a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas, sem a devida autorização. Além do crime de tráfico, o artigo descreve com ato ilícito as condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies silvestres, sem permissão da autoridade competente.

Os animais capturados foram devolvidos à natureza.