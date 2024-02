Engenheiro filma onça nadando no meio de lago e se emociona: 'experiência única'

Uma onça foi flagrada nadando no Lago de Cana Brava, em Minaçu, no norte de Goiás. O registro foi feito pelo engenheiro civil da prefeitura da cidade, Daniel Pinheiro Rodrigues, do 30 anos. Segundo o servidor, a onça atravessou de uma ilha para outra.

De acordo com o biólogo Edson Abrão, o animal visto por Daniel se trata de uma onça sussuarana ou parda, também conhecida como puma fora do país. Eles costumam nadar em busca de alimentos, abrigo e até para se reproduzir. Após analisar as imagens, o biólogo ainda afirmou se tratar de um filhote e que, provavelmente, a mãe estava por perto.

Daniel contou que o flagrante foi feito no final da tarde de domingo (25), quando ele voltava do rancho do pai dele. Esta foi a primeira vez que o servidor viu uma onça no local.

"Naquela região, eu já vi muita capivara atravessando. Aí quando eu fui chegando perto, peguei o celular e já comecei a filmar. Mas só quando cheguei mais perto percebi que era uma onça. Ando bastante nesse lago, conheço ele bem. Mas nunca tinha visto uma onça”, contou o servidor.

Daniel ainda disse que ver o animal foi uma realização. E que nunca tinha visto uma onça em seu habitat natural, apenas em zoológicos.

“Quando eu cheguei perto, vi que era uma onça, a emoção foi grande. Poucas pessoas têm um privilégio desse. Eu já vi muitos animais ali. Já vi capivara atravessando o lago, macacos nas ilhas, mas onça eu nunca vi. Quando meu telefone deu sinal, a primeira coisa que fiz foi ligar para o meu pai, porque ele também é um apaixonado pela natureza”, detalhou.

O servidor ainda relatou que após ver a onça nadando, se afastou e esperou terminar a travessia para, então, seguir viagem.