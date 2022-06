Família busca Malu e Tobias, que sumiram em Goiânia

Casal de cachorrinhos, do tipo "salsichinha", na cor marrom, a Malu e o Tobias estão desaparecidos desde sábado (04), em Goiânia. Apesar da residência da família estar localizada no Setor Jardim Presidente, os dois foram vistos pela última vez no domingo (05), no Setor Bueno, também, na capital. Malu e Tobias são doceis.

Gilberto Marques está desesperado em busca dos animais de estimação, que estão com ele a cerca de oito anos. Ele vem divulgando imagens em grupos de Whatsapp e no seu perfil no Instagram (@GILBRAS). Quem tiver mais informações ou encontrar os cachorrinhos podem entrar em contato pelo (62) 98149-4676.