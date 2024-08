Família procura por cachorrinho Chico em Goiânia

Há uma semana uma família procura pelo Chico. O cachorro caramelo sem raça definida encontrou um portão aberto na manhã da última quinta-feira, 1 de agosto, e sumiu no Setor Bela Vista, em Goiânia.



O cachorrinho, que com seus 10 anos já é considerado idoso, estava com com curativo na pata direita e usava uma gravata lilás. Ele foi visto pelos arredores dos setores Marista, Sul, Pedro Ludovico e Jardim América.



Chico usa uma coleira com placa de identificação, mas ela pode ter se perdido. Uma recompensa é ofertada pela família para quem encontrá-lo.



Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a família tutora do cãozinho pelos telefones (62) 3942-5226 / (62) 9 8116-7585/ (62) 9 8500-2200.