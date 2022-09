Família procura por cachorro cego que sumiu na Vila João Vaz

O seu Joaquim de Souza Dias, de 73 anos, e sua família estão preocupados com o sumiço do PUG, um cachorro idoso, de 12 anos, da raça Shar-pei. Ele sumiu no final da tarde de quarta-feira (7), quando o portão da casa foi aberto para uma visita.

A tutora do animal, Daniela, é neta de seu Joaquim e está grávida de oito meses. Os parentes estão preocupados que o desaparecimento do cão possa até prejudicar a gestação.

Outro motivo de angustia dos familiares é que PUG está cego de ambos os olhos. “Dentro de casa ele já conhece bem, sabe onde fica a água, a ração, mas em qualquer outro lugar ele sai batendo a cabeça em tudo”, relata seu Joaquim.

A família já fez buscas na Vila João Vaz, onde moram e em setores adjacentes, como o Bairro Capuava, mas sem sucesso. Quem encontrou o cachorro ou tiver alguma informação que possa ajudar a achar o animal pode entrar em contato pelos telefones 3298-2503 / 98266-5652 / 98196-4623, os celulares também são WhatsApp.