Feira de adoção de animais acontece neste sábado no Shopping Cerrado

Neste sábado (13), o Shopping Cerrado se une ao Abrigo dos Animais Refugados para realizar o "MiauDote", evento de adoção consciente e responsável de animais. A iniciativa acontecerá das 11h às 17h, na entrada principal do mall, e reunirá 28 pets, sendo seis cães e quatro gatos filhotes e 18 cães adultos.



Todos os animais foram vacinados, vermifugados e, no caso dos adultos, castrados. Já os filhotes são entregues com vale-castração, e a associação acompanha o adotante no processo, agendando o procedimento quando o animal atingir a idade adequada. Para adotar um dos cães ou gatos, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de endereço e fotos ou vídeos do ambiente onde o pet viverá.

O pagamento da taxa de adoção, no valor de R$ 60, é opcional, mas um importante auxílio para ajudar a cobrir os custos que o abrigo teve com o animal. Os interessados também passam por uma triagem, onde são avaliadas questões como intenção de adoção, concordância dos demais membros da casa, segurança do ambiente, capacidade financeira para arcar com emergências e ciência da fase de adaptação.



Durante o evento, o público ainda poderá adquirir plaquinhas de identificação personalizadas para seus pets, bottons, roupas e acessórios novos e seminovos a partir de R$ 5,00. Toda a renda arrecadada será revertida para os animais do abrigo. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.



Sobre o Abrigo

O Abrigo dos Animais Refugados, fundado pela protetora Lívia Denise Camargo Borges dos Passos há cerca de 25 anos, acolhe cães e gatos em situação de abandono ou maus-tratos. Após o falecimento de Lívia em 2021, voluntários assumiram a missão de dar continuidade ao seu legado, garantindo resgate, tratamento (triagem veterinária, vacinação, vermifugação, castração) e cuidados diários aos animais até a adoção. Atualmente, com cerca de 180 animais sob seus cuidados, a ONG depende de doações para arcar com as despesas mensais de aproximadamente R$ 20 mil. Para mais informações e para ajudar, acesse o Instagram @abrigodosanimaisrefugados.



SERVIÇO

MiauDote - Evento de Adoção de Animais em parceria com o Abrigo dos Animais Refugados

Data: 13/07 (sábado)

Horário: 11h às 17h

Local: Entrada principal do Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia - GO

Mais informações: instagram @shoppingcerrado @abrigodosanimaisrefugados