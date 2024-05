Feira de adoção de pets acontece neste sábado no Bougainville

Acontece neste sábado, dia 4, a terceira edição da Feira de Adoção de Pets da Focinho Caridoso no Shopping Bougainville. O evento, que inicia às 15h e segue até às 18h, contará com 12 filhotes a procura de um novo lar e, além de poder se candidatar a ser um tutor, os frequentadores terão à disposição na lojinha que ficará no segundo piso produtos variados como camisetas e bonés, além de livros doados pelo escritor Rodrigo Augusto Cavadas.

Com as compras poderão contribuir com organizações não governamentais cadastradas na ação. Voluntários também vão recolher doações de itens como ração, petiscos, roupas, caminhas, potes e medicamentos, que serão destinados às ONGs.

“Lutamos diariamente pela dignidade humana e animal e cobramos uma sociedade que reconheça os animais como indivíduos merecedores de direitos”, comenta Carla Cristiane, diretora de marketing e uma das fundadoras da Associação Focinho Caridoso. “Auxiliamos com castrações, ração, medicamentos, atendimento médico veterinário e demais necessidades dos animais e estabelecer parcerias como essa com o Shopping Bougainville é muito importante para o sucesso das nossas ações.”, conclui ela.

É importante dizer que a adoção acontece mediante a uma triagem que leva em consideração até mesmo a quantidade de e idade das crianças que vão morar com o animal e que também é firmado um contrato de adoção responsável. Além de querer encontrar um novo lar para os cãezinhos que estarão na feira, a ação busca também conscientizar as pessoas sobre os compromissos que envolvem a adoção de animais.

A Focinho Caridoso nasceu quando a jovem estudante de Medicina Veterinária Alessandra Rabelo entendeu que sua profissão poderia fazer muito mais por aqueles que precisavam de ajuda. Foi então que aos 18 anos fundou a Associação Focinho Caridoso que se consolidou em 2020 quando a Empreendedora Carla Cristiane trouxe seu amor pelos animais para a luta diária da Proteção Animal. Ao todo, a Associação assiste 40 abrigos que somam mais de 2.000 animais.

Serviço: Feira de Adoção da Focinho Caridoso

Quando: dia 04/05 (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: segundo piso do Shopping Bougainville, na Rua 9, no Setor Marista