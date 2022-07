Filhote de lobo-guará é resgatado após mãe ser atropelada em rodovia

Um filhote de lobo-guará foi resgatado no último fim de semana após a mãe do animal ser atropelada em uma rodovia de Caiapônia, Oeste do estado. Um caminhoneiro encontrou o filhote e o levou ao quartel do Corpo de Bombeiros em Rio Verde no sábado, dia 9.

O motorista de caminhão passava pela BR-158 quando encontrou o lobo, cuja mãe havia sido atropelada na rodovia.

Após receber o animal, os bombeiros o levaram para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Lá, ele receberá os devidos cuidados e será devolvido ao seu ambiente natural.