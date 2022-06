Filhote de onça-parda é encontrada em propriedade rural de Quirinópolis

Um filhote de onça-parda foi encontrado na última sexta-feira (3) em uma propriedade rural de Quirinópolis, na região Sul do Estado. O animal foi avistado por um fazendeiro que caminhava pelo terreno, nas proximidades do Rio Preto. Ao perceber que o filhote estava perdido, o levou para sua residência e acionou o Corpo de Bombeiros do município.

Os militares foram até a propriedade para realizar o resgate do felino, que passou pelos cuidados de um veterinário. O profissional constatou que se tratava de uma fêmea e que, apesar de saudável, estava desidratada.

De acordo com o tenente Abel, que atendeu a ocorrência, o animal passou a madrugada de sábado (4) sendo cuidado e hidratado pela corporação e, no dia seguinte, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), órgão parceiro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo o tenente, o Cetas irá cuidar do felino até que ele tenha condições de retornar ao seu ambiente natural, onde será devolvido.