Gambá listrado ataca agente da Amma com "jato de fedor" em Goiânia: "Arde o olho, de tanto que fede"

Um gambá listrado, conhecido como cangambá, atacou com um "jato de fedor" a gerente de proteção e manejo de fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Isabela Saddi, durante uma ocorrência na Vila Pedroso, em Goiânia.

"É uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida e olha que eu trabalho só com animal selvagem. Basicamente, é um cheiro de queimado com enxofre, parece uma borracha queimada misturada com café queimado. Arde o olho, de tanto que fede", relatou ao POPULAR. O caso aconteceu na última segunda-feira (18).

Isabela contou que os moradores não souberam identificar de que animal se tratava ao realizar o chamado. Chegando ao local, ela percebeu que se tratava de um cangambá, uma espécie conhecida por expelir o líquido fétido amarronzado por meio de uma glândula anal quando se sente ameaçada.

Isabela explicou que utilizou os equipamentos adequados para menjo e contenção durante o resgate do animal, que se sentiu ameaçado e soltou o líquido. "Eles miram muito bem. Ele soltou o jato e, infelizmente, acabou pegando em mim na parte do pescoço, do rosto", explicou a agente, ressaltando que o líquido pode atingir até três metros de distância.

O líquido causa ardência nas narinas e nos olhos, podendo provocar também tontura e enjoo. A secreção expelida é composta por uma mistura de substâncias química contendo enxofre e pode ser sentido por mais de cinco quilômetros pelo olfato humano. O cangambá estava saudável, foi resgatado sem ferimentos e encaminhado ao Ibama.