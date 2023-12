'Gata aventureira' viaja quase 300 km escondida dentro de carro

Uma 'gatinha aventureira' chamada Amora viajou quase 300km escondida dentro de um carro, de Goiás a Brasília. Segundo a família que a encontrou, a filhote entrou no capô do veículo, na Chapada dos Veadeiros, e só foi descoberta quando chegou a Brasília.

Scheila Campos Moreira, de 61 anos, contou que a área do chalé onde estavam era muito grande e aberta. Lá eles chegaram a ver alguns gatos andando. Ela disse ainda que, no domingo pela manhã, depois de fazer o check-out, o marido chegou a olhar o carro para ver se nenhum gato tinha entrado.

"Ele abriu o capô, olhou em baixo, procurou fazer barulho e nada. A gente veio tranquilamente, a estrada não tinha buracos, mas passamos por quebra-molas e fizemos ultrapassagens. Ele poderia ter caído pelo caminho", relatou Sheila.

Além da estrada, Sheila disse que todo o trajeto foi feito com sol muito quente. Quando a família chegou em casa, a cadela deles foi direto para debaixo do carro e começou a latir e ficar ofegante, nessa hora, a Sheila disse ter imaginado que o gato estaria ali.

"Tiramos ela e levamos para trás da casa para vermos como retirar o gato. Colocamos um lanchinho para ver se ele saía. Abrimos o capô e ele continuou quieto sem sair", explicou.

Na manhã do outro dia, a Sheila colocou leite e o marido dela resolveu imitar miados, então, a gata respondeu aos miados e apareceu entre uma proteção embaixo do carro. "Nos surpreendemos porque ele pequeno daquele jeito e não teve nenhum machucado", disse surpresa.

A Sheila contou que depois que retiraram a gata começaram a divulgar para que ela fosse adotada. A mulhe ficou com medo de manter a gatinha na casa por causa dos cachorros, para não ter risco de machucarem ela. E logo a 'gatinha aventureira' foi adotada por uma pessoa de Luziânia.

"Ela foi muito guerreira, é uma fêmea, se chama Amora. A gente ficou feliz porque apesar de todo esse risco que ela passou, não teve nenhum machucado e ficou bem", disse Sheila feliz.

Atenção com os gatos

Amanda Ferreira de Jesus, médica veterinária pela Universidade Federal de Goiás (UFG), explicou que os gatos são animais extremamente inteligentes e curiosos e que os filhotes costumam procurar lugares quentes.

"O instinto de caçador começa a ser desenvolvido desde pequeno, com as brincadeiras de ataque e a exploração do ambiente que vive. Os filhotes tendem a procurar lugares quentinhos e que se sintam seguros e o motor do carro é um ambiente muito favorável para isso", disse a veterinária.

Um alerta feito por ela é para os perigos que determinados lugares podem causar aos animais. "Os riscos são vários, desde queimaduras pela temperatura do local à encarceramento nas ferragens, que pode levar amputação de membros e até ao morte por esmagamento", explicou Amanda.

Ela deixou algumas dicas e cuidados para evitar acidentes ou que um animal fuja: "O ideal seria que os tutores procurassem sempre ter seus gatinhos à vista, de modo que sempre que forem sair de casa com o veículo, procurem pelos animais, verifiquem o motor do carro e, caso percebam que o animal está preso, tentem tirá-lo sem puxar. Se não conseguir sair sozinho,é preciso pedir ajuda para o Corpo de Bombeiros da região para fazer a remoção de forma segura".