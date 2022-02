Gata fica cega e corre risco de vida após ser mergulhada em cimento, em Goiânia

Uma gatinha foi resgatada debaixo de um carro, no último sábado (19), sem conseguir se mexer, quase em óbito, após ter sido mergulhada em cimento fresco, no Parque Amazônia, em Goiânia. O material secou e o animal ficou imóvel, desidratado e com baixa temperatura. Uma moradora pediu ajuda ao grupo independente Protetores de Animais de Goiânia e o animal foi encaminhado a um médico veterinário.

Após algumas análises, foi constatado que tratava-se de uma fêmea, que perdeu a visão e está grávida. A gatinha recebeu o nome de Eva. Em um primeiro momento, o animal foi identificado como macho e recebeu o nome de Dengo. Ela está internada em observação em uma clínica veterinária no setor Coimbra. O estado de saúde é estável.

Situação de risco

Segundo a estudante de veterinária Morgana Fioramonte, fundadora do grupo Protetores de Animais, os profissionais que acompanham Eva alertam que ela pode ter ingerido cimento e desenvolver, a qualquer momento, uma obstrução intestinal. Nesse caso, uma cirurgia de emergência é necessária. A gravidez também é um agravante.

O cimento está sendo removido aos poucos através de tosas e com auxílio de um óleo. O processo tem sido delicado porque a retirada do cimento pode arrancar a pele da gata. O grupo Protetores de Animais arrecada doações para custear o tratamento de Eva. Os interessados devem emtrar em contato por meio do WhatsApp (62) 9 8406-8826.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda não identificou os possíveis autores do crime.