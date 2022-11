Grupo Vida Lata realiza evento de adoção pet neste domingo

Um evento no qual os visitantes podem colocar os animais no colo, abraçar, dar e receber muito carinho. Essa é a proposta do Vivência Vida Lata, que chega à terceira edição neste domingo (27), das 9 às 14h, na Tropical Veículos (Av. T-4, 347, Setor Bueno - Goiânia).



A ideia do grupo Vida Lata (@vidalata) é oferecer um novo conceito de evento de adoção pet e possibilitar que as pessoas tenham a experiência de convívio direto com os animais, que ficam soltos em cercados maiores que o convencionalmente usado em ações como essa. Somente os gatos, para evitar fugas, ficam em gaiolas próprias.



O intuito é que as pessoas passem o tempo que acharem necessário em contato com os cerca de 50 animais (entre gatos e cachorros) aptos a serem adotados, possibilitando uma troca de energia que deixe o adotante seguro em relação à adoção.



Será uma agradável manhã de domingo que, além de ganhar amassos e beijos dos pets, as pessoas poderão curtir o espaço, experimentar as delícias que estarão sendo vendidas no local e apreciar a exposição de fotografias com a evolução dos casos mais marcantes do Vida Lata.



Parceiros

Estarão presentes também no Vivência Vida Lata: Projeto Tampatas, que recolhe tampinhas de plástico para custear castração de animais; Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil, mostrando alguns casos de maus tratos e tirando dúvidas da população em relação a denúncias (na ocasião, a Alis estará presente com seu pit stop de abraços); S.O.S Animais, com cachorros e gatos para adoção; e vários outros parceiros que abraçaram o evento.



Como adotar

Se a pessoa está à procura e preparada para ter um amigo que vai amá-la para o resto da vida, esse é o momento. Precisa ser maior de 18 anos, levar documentos pessoais, comprovante de endereço e participar da triagem que será feita no local ou antecipadamente pelo link www.vidalata.com.br/adocao.



E para aqueles que ainda estão se familiarizando com a ideia, mas ainda não se consideram prontos, não há problema. O Vivência Vida Lata é uma ótima oportunidade para conhecer de perto esse maravilhoso universo pet, conversar com a equipe do grupo Vida Lata, tirar dúvidas com os veterinários do Hospital São Francisco para estar ciente de como é ter um animal e muito mais.



Os visitantes também podem ajudar levando roupas e objetos usados em bom estado de conservação para serem vendidos no bazar do dia 11/12/22. Podem ainda levar ração, jornal, remédios, toalhas e produto de limpeza.



Vivência Vida Lata

Data: 27.11 (domingo)

Horário: das 9 às 14h

Local: Tropical Veículos (Av. T-4, 347, Setor Bueno - Goiânia)

Ação: evento de adoção pet