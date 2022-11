Homem é suspeito de quebrar pata de cadela do cunhado, em Goiânia

Um cadela teve a pata quebrada no Parque Tremendão, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é de que o animal tenha sido maltratado pelo cunhado do tutor. Até o momento, ninguém foi preso devido o crime de maus-tratos estar sendo apurado.

O tutor do animal disse à polícia que no dia 27 de outubro chegou em casa e encontrou a cachorra da família machucada sem conseguir andar. Nesse momento, ele levou ela em um médico veterinário, onde foi constatado que a cadela estava com a pata quebrada.

Uma equipe do Grupo de Proteção Animal (GPA) foi até o local e identificou que o principal suspeito do crime de maus-tratos é o cunhado do tutor que reside no mesmo imóvel. “Não houve flagrante, mas o crime está sendo apurado e aguarda a conclusão do laudo pericial e outras diligências”, informa a PC.

Além disso, a corporação explicou que se ficar comprovada a autoria do crime, o responsável poderá pegar até cinco anos de prisão. “A família não tem condições de arcar com os custos da cirurgia da cachorra, que foi acolhida pelo grupo Vida Lata para tratamento”, finalizou.