Influenciador brasileiro que viajava com cachorro em um fusca morre em acidente nos EUA

O influenciador Jesse Kozechen, de 29 anos, morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos, na última segunda-feira (23). Mais conhecido como Jesse Koz, o brasileiro viajava com seu cachorro Shurastey, um golden retriever de 6 anos, em um fusca 1978. Koz percorria as Américas e compartilhava sua rotina com seus mais de 500 mil seguidores no Instagram. O cão também morreu no acidente.

A colisão que vitimou Koz ocorreu na Redwood Highway, ou estrada US 199, no estado de Oregon. Segundo a emissora KPTV, filiada da Fox, o brasileiro teria tentado desviar da lentidão do trânsito e perdeu o controle do veículo. Ainda de acordo com o canal, a motorista do outro veículo, Eileen Huss, de 62 anos, foi encaminhada para o hospital. A criança que estava com ela no carro não ficou ferida.

Viajando desde 2017 no carro que apelidou de Dodongo, Koz já havia visitado 17 países e pretendia chegar ao Alasca. Em seu perfil pessoal, Jesse mantinha a frase: “Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão.” Em sua última publicação no Instagram, o influenciador escreveu que estava em um dos últimos acampamentos dentro dos Estados Unidos.

“Nós estamos acampando no estado do Oregon no meio do nada e daqui nós seguimos viagem rumo a fronteira com o Canadá. Agora deixa eu preparar meu café da manhã, desarmar a barraca pra gente poder seguir viagem!!!”.

A viagem de Koz fazia parte de um projeto intitulado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (que traduzida do inglês significa Devo Ficar ou Devo Ir), sucesso da banda The Clash. Nos últimos meses, a dupla passou pelos parques da Disney e da Universal nos entornos de Orlando, as praias de Miami, a capital, Washington, entre diversos outros locais.