Jaguatirica é resgatada dentro de serralheria

Um filhote de jaguatirica foi visto dentro de uma serralheria, no Setor São Roque, em Varjão, no Centro de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo secretário de meio ambiente do município para realizar o resgate.

De acordo com a corporação, a presença do animal silvestre no estabelecimento comercial gerou grande curiosidade na região, fazendo com que muitos moradores e pessoas que passavam pelo local se aproximassem para acompanhar a ação dos bombeiros. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (5).

Os bombeiros tiveram o apoio da Polícia Militar para isolar e sinalizar a área. Após a captura, a jaguatirica foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), antes de ser reintegrada ao seu habitat natural. O POPULAR entrou em contato com o Cetas para saber a atual situação do animal e aguarda retorno.

A corporação ressaltou que a presença de animais selvagens em áreas urbanas é um desafio recorrente enfrentado pelos bombeiros militares. Por isso, “a cooperação entre as autoridades locais, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, é fundamental para lidar com esse tipo de situação e minimizar os riscos envolvidos”.